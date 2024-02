Mbour : Adepte de Bacchus, le puisatier Sonko Diouf s'attaque à Francis Boissy et atterrit à la barre du TGI

Entre Sonko Diouf et l'alcool, ce n'est pas le grand amour. Bien qu'il aime picoler, son penchant pour l'alcool lui ouvre chaque fois les portes de la prison de Mbour. Après chaque verre de trop, il perd toute lucidité et s'en prend à tout le monde. Il l'a appris à ses dépens.



Le 12 février dernier, après une petite pause dans un bar, il en est sorti ivre. Armé d'une machette, il s'est attaqué à Francis Boissy César qu'il a violenté.



Interpellé sur les faits, le prévenu affirme : "Je me réchauffais, car je devais aller creuser un puits." Le juge Makhary Ndiaye de lui rappeler qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour coups et blessures volontaires. Et qu'il doit s'entraîner pour se réchauffer et non boire de l'alcool.



Il l'a envoyé en prison pour trois mois ferme, afin de lui permettre d'entamer une cure.