Me Cheikh Khoureyssi Ba: «Pour que Ousmane Sonko soit inéligible, il est nécessaire de… »

L’éligibilité ou non du maire de Ziguinchor à la présidentielle prévue le 25 février prochain revient au cœur des débats. Ceci, après la décision rendue, ce jour, par la Cour suprême.





Cependant, un de ses avocats, Me Cheikh Khoureyssi Bâ a fourni un autre argument de défense. Il s’explique: «Je tiens à préciser , en ma qualité de membre du Collectif de Défense des intérêts de Ousmane Sonko et suite à mon échange de sortie d'audience avec la presse nationale et internationale consécutif au délibéré de la Chambre Pénale de la Cour Suprême, qu'il est réinscrit dans le fichier en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'Instance Hors-Classe de Dakar » . «En conséquence, souligne Me Ba, il est nécessaire, pour qu’il soit inéligible, d'emprunter une nouvelle procédure de radiation fondée cette fois-ci non pas sur la contumace mais sur la diffamation ».





L’ancien inspecteur des Impôts et Domaines avait déposé un recours devant la Cour suprême à la suite du verdict rendu par la Cour d’appel de Dakar, le 8 mai dernier.