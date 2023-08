Me Ciré Clédor Ly : “Juan Branco refuse de boire et de s’alimenter”

Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko, a “refusé de boire et de s’alimenter depuis qu’il est entre les mains des individus qui l’avaient pris et toujours selon lui, en réaction au procédé illégal utilisé pour le ramener sur le territoire Sénégalais”, informe son collègue Me Ciré Clédor Ly dans un communiqué. Me Ly révèle aussi que M. Branco a “décidé de garder le silence et de n’autoriser aucune personne à l’assister aussi bien durant la phase procédurale de notification du mandat d’arrêt, que devant le juge d’instruction”.





Juan Branco a été arrêté ce samedi 5 août 2023 dans le sud du Sénégal. Le parquet sénégalais a annoncé le 14 juillet avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre lui en s'appuyant sur ses écrits et ses propos.





Me Branco a cependant causé la surprise dimanche dernier en faisant irruption inopinément dans une conférence de presse des avocats sénégalais d'Ousmane Sonko à Dakar, deux jours après l'arrestation de l'opposant.