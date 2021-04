Me El Hadj Diouf : «Que personne ne vienne me dire que je cherche le buzz ou l’argent dans les dossiers polémiques»

Sa dernière constitution d’avocat est celle de l’affaire des médicaments non autorisés à la vente. Maitre El Hadj Moustapha Diouf fait partie du pool d’avocats qui assurent la défense des Chinois arrêtés, avec à ses côtés Mes Mouhamadou Bamba Cissé, Aboubacry Barro, Abdou Alassane Diallo et Amadou Aly Kane.





Le tonitruant avocat est au front dans les dossiers judiciaires qui alimentent la polémique, de l’affaire Hissène Habré à Karim Wade, en passant par la Sotrac, l’incendie criminel de la Bourse du travail, l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, entre autres.





Sur Rfm, l’intéressé se défend de chercher le buzz médiatique. Maitre El Hadj Diouf a déclaré qu’il n’est pas obnubilé par l’argent ou par le buzz. «Ce sont les dossiers eux-mêmes qui font leur propre buzz ou qui parlent d’argent. Mais ce n’est pas El Hadj Diouf qui va vers ces dossiers ; c’est le contraire. Que personne ne vienne me dire que Me El Hadj Diouf cherche le buzz ou l’argent. C’est l’argent et le buzz qui me cherchent, comme ils cherchent d’autres avocats. Il faut que cela soit clair. C’est une question de confiance entre les clients et leurs conseils», a signifié le célèbre avocat.