Me Ousmane Sèye : « La vie privé d’un homme public n’est pas si privée que ça »

Me Ousmane Sèye s’est exprimé sur les dossiers médicaux qui sont publiés. L’Avocat Président du Front républicain a été interrogé sur la question par nos confrères de la télévision futurs médias (TFM) dans la rubrique invité de la matinale.





Selon l’avocat, la loi est claire sur la question. « La loi fait la différence entre la vie publique et celle privée » dit-il. Non sans préciser : « Seulement il existe des hommes qui sont publics, leur vie privée est restreinte. Plus on devient un homme public, plus notre vie privée intéresse les gens. Il revient à tout responsable de sauvegarder son image ».





A l’en croire, quand on veut être député, maire, ministre entre autres, on doit faire attention aux affaires de mœurs et aux deniers publics.