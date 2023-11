Médias : une chaîne de télé en redressement judiciaire

La chaîne de télé Africa 7 a été déclarée en cessation de paiement. La chambre des procédures collectives du tribunal de commerce a pris cette décision le 15 novembre et fixé son effectivité au 17 mai 2022, plus de 18 mois en arrière.



Libération, qui donne l’information, rapporte que le tribunal «a aussi ordonné l’ouverture (d’une procédure de) redressement judiciaire».



Un Syndic et un commissaire-priseur ont été désignés. D’après le journal, ils ont six mois «pour déposer un concordat de règlement (remises des dettes et des délais dont peut bénéficier le débiteur en vue de lui permettre le sauvetage de son entreprise en difficulté et l'apurement de son passif.)».