Mia Guissé-Nagasaki : La dernière scène du couple «Maabo» se jouera à la pièce 24 du palais de justice

Prévue le mardi 14 novembre, l’audience a été repoussée à la demande de l’avocate de la chanteuse, Mia Guissé. Ce, pour la comparution de sa cliente et de son ex-mari, «Nagasaki» (ex Noface). Les deux ex tourtereaux ont rendez-vous le 12 décembre.





Après «Idda», tout était beaucoup plus clair. Les rumeurs sur son divorce, confirmées par cette chanson, reflet de ses douleurs conjugales, Mia Guissé a enchaîné des singles qui ont propulsé sa carrière musicale. Devenue l’une des artistes féminines les plus suivies de la scène sénégalaise, ses tournées, clips vidéos et collaborations cartonnent. Au point d’être la «chouchou» de la nouvelle génération. Sous le feux des projecteurs, «Mia Guissé», qui ne cesse d’enchainer les succès, est par ailleurs consciente qu’elle devait écrire la dernière page de son « livre d’amour » avec «Noface», qui a changé son nom de scène en «Nagasaki» ! Un sentiment d’inachevé qui sera bientôt comblé, avec la procédure de divorce qu’elle a introduite au Tribunal d’Instance de Dakar.





Prévue le 14 novembre, l’audience renvoyée au 12 décembre





L’audience qui devait se tenir à la pièce 24 du tribunal de Dakar, le mardi 14 novembre 2023, n’a finalement pas eu lieu. La chanteuse, à Kédougou dans le cadre de sa tournée, ne pouvait comparaître. Ainsi que son ex-mari, actuellement aux Etats Unis. Son avocate a, apprend-on, demandé le renvoi pour la comparution des conjoints. Finalement, le juge a accepté la demande de l’avocate et a fixé la nouvelle date d’audience au mardi 12 décembre 2023.