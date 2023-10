Ministère de la Justice : Les quatre grands axes de la feuille de route d'Aissata Tall Sall

À la tête du ministère de la Justice, la nouvelle garde des Sceaux aura en bandoulière quatre grands axes prioritaires. Aissata Tall Sall, qui a sacrifié à la traditionnelle passation de service, a reçu le relais des mains d'Ismaela Madior Fall, ancien garde des Sceaux qui a permuté avec elle aux Affaires étrangères.





S'agissant de sa feuille de route, elle compte jouer la carte de la transparence. "Pour être transparent, le service public de la justice se doit comme tout autre de se mettre à la disposition du public en lui fournissant à temps utile le renseignement nécessaire. Communiquer avec l'opinion dans un souci d'information et de transparence, voilà ce qui sera attendu des services judiciaires", dit-elle.





À l'en croire, cette communication utile et nécessaire ne fera pas défaut. Mais cette rigueur n'aura de sens et de portée que si la loi est le seul maître et unique référent. "En effet, dans l'œuvre de justice, seules la loi et l'application rigoureuse de la loi devront nous guider. Certes, ne jamais aller au-delà de la loi ! Mais non plus ne jamais être en deçà ! La loi dans toute sa vérité", argumente la garde des Sceaux.





De plus, Aitassa Tall Sall compte dans les délais requis, faire éviter les longues et parfois très inutiles procédures. « Quand il est question de la liberté, aucune panne d'horloge ne nous sera pardonnée. C'est pourquoi je lutterai contre les longues détentions dont très souvent d'ailleurs ne sont victimes que les anonymes aux revenus modestes ».





Elle compte ainsi commanditer un audit sur les longues détentions afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgés. « Le ministère se dotera d'un porte-parole qui communiquera avec l'opinion chaque fois que cela sera utile ».





Pour être efficaces, les services judiciaires doivent être fonctionnels et disponibles pour le temps consacré au travail et cela concerne le second axe. « L'engorgement de nos cours et tribunaux a peut-être des raisons et causes multiples (manque de moyens, déficit de personnel), mais si nous leur consacrons pleinement le temps nécessaire requis, alors le mal en sera atténué. Il nous a souvent été dit que la justice n'est fonctionnelle que par demi-journée et que les vacances judiciaires durent plus que de raison ».





Le troisième axe concerne la diligence. Nous apporterons à nos dossiers le traitement approprié et dans les délais requis. « Si la cruauté inutile fait mal, la faiblesse coupable, elle, crée le malaise le diffuse et le répand. Nous devons donc éviter à tout prix que ce malaise gagne et envahisse notre maison.





Le dernier point sera l’application de la loi dans toute sa rigueur. « La loi s'applique sans cruauté inutile, mais aussi, et surtout sans faiblesse coupable ! Si la cruauté inutile s'abat sur un individu, la faiblesse coupable, elle, désorganise la société, donne le sentiment et même la conviction que la justice ne sert pas tous les hommes de façon égale ».