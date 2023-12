Mot d’ordre de grève: Perturbations dans le secteur de la justice

Encore un mouvement d’humeur. L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) décrète un mot de d’ordre de grève. À travers un communiqué reçu, ce mardi 19 décembre , elle a lancé un appel à tous les travailleurs pour suivre «scrupuleusement» un premier plan d’action. Il s’agit de la grève totale de 48h couvrant le mercredi 20 et le jeudi 21 décembre 2023. Car, soulignent les syndicaliste, depuis les négociations du 28 avril 2023 avec les autorités du Ministère de la justice, «aucun des accords n’a été matérialisé».





L’UNTJ plaide pour la satisfaction de leurs revendications à savoir leur intégration en tant qu’entité syndicale représentative des travailleurs de la justice, au comité de gestion du fonds commun des greffes en modifiant l’arrêté interministériel n° 10119 MJ-DSJ en date du 13 novembre 2007 abrogeant l’arrêté n° 1804 du 24 février 1993 fixant sa composition, le reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers sans condition du fait de l’existence insoutenable de deux hiérarchie dans un même corps et l’enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets et diminuer la condition d’accès en les ramenant de 10 à 05 ans d’ancienneté effective dans le secteur public de la justice.