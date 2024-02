Ngagne Demba Touré écroué: L'Union nationale des travailleurs de la Justice décrète un arrêt complet de travail

Suite à l'arrestation de Me Ngagne Demba Touré, l'Union nationale des travailleurs de la justice ( UNTJ ) a décrété un arrêt complet de travail jusqu'à nouvel ordre. Seneweb vous livre leur communiqué.





"MOT D'ORDRE D'ARRÊT DE TRAVAIL





LE SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL





Constatant avec amertume l'arrestation de Maître Ngagne Demba TOURE suivie de son placement sous mandat de dépôt par le Juge d'instruction du 2º cabinet au moment où on assiste à une décrispation et un apaisement de l'espace public avec la libération de beaucoup de détenus incarcérés à la suite des manifestations de mars et juin 2023.





Considérant que cet acte posé et sans surprise, si on s'en réfère à la teneur tendancieuse et subjective du mandat d'arrêt lancé à l'encontre du susnommé, constitue un énième mépris aux travailleurs de la justice et qui ne saurait rester sans réplique:





Au vu de ce qui précède, saluant le courage et la mobilisation sans faille de tous les travailleurs, tous corps confondus:





DECRETE





Un arrêt complet de travail à partir de ce jour pour exiger la libération de Maître Ngagne Demba TOURE et, ce, indéfiniment.





Fait à Dakar, le 22 février 2024