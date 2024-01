Nomination polémique des membres de la Cena : la Cour suprême tranche le 3 janvier prochain

L’audience est fixée. La chambre administrative de la Cour suprême se penchera le 3 janvier prochain sur la requête déposée aux fins d’annulation du décret polémique de nomination de nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (Cena).





Libération, qui donne l’information, rappelle que l’initiative de l’expert électoral Ndiaga Sylla est soutenue par plusieurs autres personnalités dont les candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024, Aminata Touré et Bougane Guèye Dany, les députés Ayib Daffé et Abass Fall, l’activiste enseignant Dame Mbodj.