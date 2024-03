Outrage au juge Mamadou Seck: Me Abdoulaye Mboup chez le Procureur, vers l'ouverture d'une information judiciaire

Après la clôture de son dossier , Me Abdoulaye Mboup sera présenté au procureur de la République, ce lundi dans la matinée.



Le parquet va probablement procéder à l'ouverture d'une information judiciaire contre le greffier chargé de la communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ), selon des sources de Seneweb.



Pour rappel, Me Mboup a été arrêté puis placé en garde à vue, vendredi dernier par la Sûreté Urbaine pour outrage à magistrat, violences envers un magistrat dans l'exercice de ses fonctions et discrédit sur une décision de justice.



Le procureur de la République est entré en action, après l'audition musclée de Me Ngagne Demba Touré. Des greffiers auraient tenu des propos jugés outrageants à l'endroit du juge d'instruction du 2e cabinet, Mamadou Seck.



Pour tirer cette affaire au clair, le parquet a actionné la SU.