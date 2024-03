Palla Mbengue vs Thiané Diagne : le divorce acté au tort de la styliste

Suite et fin de la bataille judiciaire opposant El Hadji Palla Mbengue à Thiané Diagne « Jour j ». Les Échos révèle que la rupture est définitive. En effet, souligne le journal, le Tribunal civil, statuant en dernier ressort, a prononcé le divorce entre les deux parties.



Toutefois, précise la source, le verdict a été rendu « aux seuls torts » de la styliste pour « abandon de domicile » et « injures graves ». De ce fait, elle a été condamnée à payer 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts son ex-époux.



Pour rappel, l’homme d’affaires avait traîné son ex-femme en justice. L’ex-promoteur de lutte accusait la styliste, qu’il a épousée comme troisième femme en décembre 2015, d’avoir contracté un nouveau mariage avec un homme vivant en France.



Dans la citation, le requérant a expliqué que la prévenue «s’est levée un beau jour pour abandonner le domicile conjugal». Il a ajouté qu’à la date du 7 août 2019, il a reçu ce message : «Bonsoir, M. Mbengue. Je vous informe que Thiané est mon épouse. Le mariage a été scellé par Cheikh Sarr. Et je crois que tu le connais.»



Devant le Tribunal pénal, saisi en premier ressort, en 2021, Palla Mbengue a maintenu ses accusations. Thiané Diagne les a contestées, niant s’être mariée avec le défunt Diouf, décédé, il y a plus de trois ans.



Cependant, un témoin l’enfonce. En effet, Cheikh Sarr qu’elle a présenté comme son maître coranique, a pris son contre-pied. Ce dernier a confirmé avoir scellé l’union entre la prévenue et le défunt (O. Diouf). «Je l’avais donnée en mariage à Palla Mbengue. Sa mère avait accepté l’union. J’ai également scellé son union avec O. Diouf. Quelque temps après, ce dernier m’a dit que Thiané lui a demandé le divorce», a témoigné Ch. Sarr.