Papa Mor Niang, avocat de Ndiaga Diouf : "Il n'y a pas lieu de douter de la culpabilité de Barthélemy Dias"





L'avocat de la famille de Ndiaga Diouf a battu en brèche les quatre moyens qui ont motivé le pourvoi en cassation du maire de Dakar.





Pour la robe noire, le pourvoi portait sur un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel et dans cet arrêt, on n'a jamais parlé de l’exception d’inconstitutionnalité et cela n’a jamais été plaidé. Jamais reçu une note y portant.





Maitre Papa Mor Niang a expliqué que les moyens portant sur cette exception qui n’a jamais été soulevée et qui ne figure pas dans le dossier doivent être rejetés. "Cet arrêté a été bien motivé. Il y a une intime conviction du juge et cette intime conviction ne vient pas ex nihilo. Elle est basée sur des éléments qui ont été discutés devant la barre et sur des faisceaux d’indices", a dit l'avocat.





Il ajoute "que sur les lieux des faits, il y avait des douilles. Les témoignages concordants et des relevés faits sur les lieux ont montré qu'il n'y avait que Barth qui détenait des armes et qui a tiré. La troisième arme n’a été rendue que quatre mois après les faits. Il a dû cacher celui qui a tué ou n'a pas voulu rendre celle qui a tué". Pour Me Niang, "il n’y a pas lieu à douter de sa culpabilité".