Pape Sané de Walf Tv inculpé puis libéré

Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1er cabinet, Maham Diallo. Le chroniqueur de Walf Tv a, toutefois, échappé de justesse à la prison. Et pour cause, il a été placé sous contrôle judiciaire par le Doyen des Juges.



"Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1 er cabinet pour diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique puis mis en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire avec obligation d'émerger le dernier vendredi de chaque mois et ne pas sortir du territoire sans autorisation", confie son avocat, Me Moussa Sarr à Seneweb.