Paris : le procès du meurtrier d'Abiboulaye Diène s'ouvre aujourd'hui

Abiboulaye Diène, un Sénégalais âgé de 35 ans, a été tué il y a deux ans dans le 18e arrondissement de Paris. Où son présumé meurtrier sera jugé ce mardi 17 octobre par la Cour d'assises.



"Nous défendons le droit à la vie d'un jeune sénégalais assassiné lâchement à Paris", a écrit Me Patrick Kabou, originaire comme la victime de Louga.



Le 14 août 2021, vers 17 h 55, rembobine Libération, un homme avec un chien de race est venu échanger quelques mots avec Abiboulaye Diène et son ami Ali Hamed, qui discutaient tranquillement. Le même homme a rejoint son véhicule où il s'est emparé d'une hache. Son ami blessé à la main, Abiboulaye Diène est, lui, atteint en pleine tête. "La tête était ouverte en deux, le cerveau sortait ", a indiqué P. José, témoin, aux policiers.



"Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il voulait le tuer", a renchéri N. Ghouali, assise le jour des faits sur la balustrade surplombant la scène de crime.



Diène succombera le 30 août 2021 avant d'être enterré à Louga après le rapatriement de son corps.



L'enquête ouverte par la police a permis l'arrestation d'Aubin Makiadi, un Congolais âgé de 43 ans. Formellement identifié par un des témoins parmi neuf suspects, ce dernier a été inculpé pour assassinat et violences avec arme.



Selon le mobile du crime, Makiadi accusait Diène de lui avoir volé son téléphone qu'il avait posé sur le capot de son véhicule. Sauf que des témoins du vol ont innocenté le Sénégalais, rapporte le journal.