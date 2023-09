Pèlerinage 2023 : un imam arrêté pour avoir délivré 75 billets en toc pour 93 millions F CFA

L’imam El Hadji Abdoul Aziz Ndoye a été arrêté et déféré au parquet lundi dernier pour escroquerie, faux et usage de faux. Il est accusé par la nommée Fatou Diaw, patronne de l’agence de voyage Africa connection tours (ACT), de lui avoir vendu 75 billets en toc pour le pèlerinage à La Mecque 2023. Montant du préjudice : 93 millions 750 mille francs CFA.



El Hadji Abdoul Aziz Ndoye est le président du GIE «Tech Soft» et membre du Regroupement national pour le pèlerinage à La Mecque (Renophus). Face à la pénurie de billets pour les Lieux Saints, durant la période du Hajj, il avait fait passer une annonce dans le groupe WhatsApp du Regroupement proposant des titres de voyage «à des prix imbattables».



Réagissant à l'offre, Fatou Diaw a remis à El Hadji Abdoul Aziz Ndoye un chèque de 93 millions 750 mille francs CFA pour 75 billets. La plaignante recevra une décharge ainsi que sa commande via Whatsapp.



Après vérification, elle se rend compte que l’imam lui a envoyé juste des réservations, fausses de surcroît. Interpellé, le président de «Tech Soft» admet que les billets sont du toc, mais prétend avoir été lui-même victime d’escroquerie de la part de ses partenaires établis… au Brésil.



À la suite d’une plainte de Fatou Diaw à la Sûreté urbaine (SU), le mis en cause rembourse 71 millions de francs CFA en espèces et par chèques. Seulement, l’un des chèques revient impayé. Ce qui fait que sur les 93 millions 750 mille francs CFA dus, El Hadji Abdoul Aziz Ndoye n’a remboursé que 63 millions. Il reste donc devoir à la plaignante 30 millions 750 mille.



D’après Libération, qui relaye cette affaire dans son édition de ce mercredi, l’imam, convoqué par la SU, a pris de nouveaux engagements pour régler sa dette. Mais, rapporte le journal, Fatou Diaw a exigé le paiement sans délai de son argent. La même source renseigne que d’autres voyagistes se sont signalés en tant que victimes de El Hadji Abdoul Aziz Ndoye.