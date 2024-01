Placés sous mandat de dépôt : Voici les charges retenues contre 9 militants de Pastef de la Médina

Les 9 jeunes membres de l'ex-parti Pastef ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, Mamadou Seck, ce jeudi 11 janvier.





Ces jeunes militants d'Ousmane Sonko sont poursuivis, selon leur avocat, pour "participation à une manifestation non autorisée et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique".