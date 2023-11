Plainte de Sonko : comment Thiendella Fall a dribblé la justice

Le directeur général des Élections, Thiendella Fall, devait se présenter mercredi dernier devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar pour affronter Ousmane Sonko. Le président de Pastef lui a servi une citation directe, lui reprochant son refus de délivrer à son mandataire un kit de parrainages pour la prochaine présidentielle. Mais le dossier n’a pas été enrôlé.



La faute au patron de la Direction générale des élections (DGE), selon un des avocats du leader des Patriotes, Me Khoureychi Bâ. «Suite au refus énergique et sans surprise du sieur Tanor Thiendella Fall de recevoir la citation directe tant à son domicile qu’à son bureau, l’huissier a accompli toutes les formalités requises avant de lui laisser la citation au parquet. Les diligences n’ont pas suivi à ce niveau, ce qui permet au courageux fonctionnaire de gagner du temps», raille la robe noire, citée par Les Échos.



Mais si l’on en croit Me Bâ, ce n’est que partie remise. «La citation sera réitérée et le prévenu ne saura passer le reste de sa vie à se dérober», prévient-il.



Ousmane Sonko poursuit Thiendella Fall pour coalition de fonctionnaires, atteinte à l’autorité de la justice et discrédit sur une décision de justice. Il lui réclame 2,5 milliards de francs CFA en guise de réparation du préjudice qu’il considère avoir subi.