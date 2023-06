Plainte devant la Cpi: Juan Branco brandit "4500 éléments de preuve" contre "112 suspects"

Juan Branco, du nom de l'avocat franco-espagnol, commis par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, semble être décidé à aller jusqu'au bout pour traîner l'Etat du Sénégal et ses plus hautes autorités devant la Cour pénale internationale (Cpi). Ce, à la suite des sanglantes manifestations qui ont éclaté, au début du mois de juin, à Dakar et dans plusieurs localités du pays, ayant fait 16 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels.









En attendant sa conférence de presse prévue, ce jeudi matin à Paris, le conseiller du maire de Ziguinchor dit avoir recueilli pas moins de "4500 éléments de preuve" contre "112 suspects" sénégalais.