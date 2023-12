Plaintes de Madiambal Diagne et Sitor Ndour : la demande de Dame Mbodj acceptée

Dame Mbodj fait face à deux procédures qui risquent de lui coûter un milliard de francs Cfa. L’ancien Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour, a porté plainte contre l’activiste, lui reprochant ses propos sur son acquittement dans le procès de viol, contre son ancienne femme de ménage, qui lui avait valu un séjour en prison.



«Dame Mbodj, qui ignore tout du dossier, a eu l’outrecuidance de soutenir que j'ai bel et bien violé la fille et que mon acquittement est un scandale», fulmine le plaignant dans sa citation directe. Visant la diffamation, ce dernier réclame 500 millions à l’enseignant pour laver son honneur.



Avant Sitor Ndour, le journaliste Madiambal Diagne avait déposé une plainte pour diffamation contre Dame Mbodj. Traité de « bandit » et de « délinquant foncier », le patron du groupe de presse Avenir communication lui réclame le même montant.



Le Soleil informe que les deux affaires ont été appelées hier puis renvoyées au 11 janvier sur demande de Dame Mbodj dont la défense s’est renforcée. En effet, souligne le journal, nouvellement constitués, Mes Etienne Ndione, Djiby Diagne et Babacar Ndiaye ont sollicité le renvoi pour leur permettre de s’imprégner du dossier.



Les avocats de la parties civiles, qui s’y sont opposées, n’ont pas eu gain de cause. « Ce qui s’est passé, c’est du pur dilatoire. Depuis ce matin, ils n’ont pas daigné se présenter. Ils nous ont fait valser toute la journée. Ils savent à quel jeu ils jouent », a fulminé, avec dépit Sitor Ndour, avant de quitter la barre.



Madiambal Diagne a aussi fustigé le renvoi.



Pour le mis en cause, la demande de renvoi est fondée : « Ils ont écrit un wolof que je ne comprends pas. En plus, je demande un renvoi car mes avocats ne sont pas là. »