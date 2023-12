Pourvoi en cassation de l’AJE: «Pourquoi la cour suprême doit statuer sur le dossier de Sonko avant le Conseil constitutionnel », (El Hamath Thiam)

Suite au pourvoi de cassation déposé par l’Agent judiciaire de l’Etat, le juriste El Amath Thiam invite la cour suprême à se pencher sur le dossier du maire de Ziguinchor. «La juridiction doit le plus rapidement possible statuer sur le sort du leader de Pastef », a-t-il déclaré, sur la Rfm, mercredi 27 décembre.





«L’AJE a déposé un pourvoi à la cour suprême. Maintenant, c'est à la juridiction de nous dire si Ousmane Sonko est électeur ou pas. L'article L53 du code électoral dit que pour être candidat,il faut d'abord être électeur et tout le monde sait qu’actuellemnt le sort d'Ousmane Sonko n'est pas encore connu. Et ça c'est à la cour d'éclairer cela avant la décision du conseil constitutionnel », a précisé le juriste.