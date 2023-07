Présidentielle 2024 : un candidat condamné pour escroquerie

Alla Dieng est candidat à la présidentielle de 2024. Ancien secrétaire permanent de l’Unacois/Yessal, il a clamé son intention de succéder à Macky Sall. Mais son ambition risque d’être compromise avec sa condamnation à six mois de prison avec sursis.



Source A, qui donne l’information, rapporte que Alla Dieng a été jugé ce mardi pour escroquerie devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était accusé d’avoir promis de faire voyager aux États-Unis les nommés Malick Ndao et Souhaïbou Pène. Le journal indique que chacun des candidats à l’immigration avait versé 1,1 million de francs CFA.



Mais ces derniers ont dû déchanter. Le mis en cause leur avait fait croire qu’il allait profiter d’un forum auquel il devait participer, du 19 au 22 février dernier, pour leur permettre de réaliser le rêve américain. Depuis lors, rien n’a bougé. C’est ainsi qu’ils ont déposé plainte contre l’ancien secrétaire permanent de l’Unacois/Yessal.



À la barre, renseigne Source, Alla Dieng a juré qu’il était bel et bien invité aux États-Unis et qu’il avait bien l’intention de faire voyager, légalement, Malick Ndao et Souhaïbou Pène. Il dit : «Le magazine Influence m’a décerné un prix que je devais recevoir. Les initiateurs m’ont autorisé à inviter d’autres personnes.» L’accusé ajoutera que le projet a foiré à cause des lenteurs administratives à l’ambassade américaine.



Quid des montants encaissés ? Alla Dieng assure qu’ils représentaient les frais du voyage (hébergement et autres). Il s’est empressé d’ajouter qu’il est prêt à rembourser la somme due.



Le procureur a demandé l’application de la loi. La défense a plaidé la bienveillance. Alla Dieng a écopé six mois avec sursis et l’obligation de rembourser à ses victimes leur argent.