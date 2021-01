Prières à la pharmacie Guigon : La justice a tranché

La justice a donné, mercredi 13 janvier dernier, son verdict dans l’affaire des deux agents de la pharmacie Guigon licenciés pour avoir prié à une heure de travail.Le tribunal a donné raison à la direction de la pharmacie, déboutant les deux pharmaciens Dame Dia et Khadim DioumSelon Le Soleil, l’affaire a été évoquée depuis le 23 décembre dernier. Lors du procès, le directeur de la pharmacie, Bernard Henry Guigon, a confié qu’il n’a pas limogé ses deux agents pour prière mais pour abandon de poste.«On est dans une pharmacie où l’on vend des médicaments et non des tissus ou des sacs. La règle absolue du comptoir, c’est la présence de tout le monde durant tout le service», déclare-t-il.Avant d’ajouter qu’il n’a pas de problème avec la prière parce qu’il est lui-même croyant.