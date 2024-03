Prison de Diourbel : Boy Djiné transféré à Rebeuss pour…

Inculpé et placé sous mandat de dépôt en décembre dernier, pour tentative de vol présumée, Boy Djiné était depuis lors incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel. Mais d’après Les Échos, Baye Modou Fall, à l’état civil, séjourne désormais à la prison de Rebeuss.



«Une source ayant requis l’anonymat a confié que c’est pour des raisons de sécurité que le procureur de la République a ordonné son transfèrement vers Dakar», renseigne le journal. Avant d’ajouter que «les autorités pénitentiaires, craignant une évasion de sa part, ont écrit au procureur pour dire qu’elles ne peuvent pas le garder à la Mac de Diourbel».



Le transfert de Boy Djiné pose deux questions, selon Les Échos. Le mis en cause ne se retrouve-t-il pas au centre d'un problème de compétence de juridiction ? Et quel juge va assurer son audition au fond ?



«Il n’y a pas de problème de compétence de juridiction. Dakar ne fait que garder le prisonnier pour des raisons de sécurité», assure une source du journal. Et à propos de l’audition au fond de Boy Djiné, cette dernière indique le juge du deuxième cabinet du tribunal de Diourbel, qui instruit le dossier, «peut faire une commission rogatoire pour demander à son collègue de Dakar de procéder à l’audition au fond en lui transférant le dossier».



«Il lui transmettra le procès-verbal et au moment du jugement, il [Boy Djiné] sera retourné sur Diourbel pour être jugé», conclut l’informateur de Les Échos.