Prison de Liberté 6 : la Française Coline Fay saisit le juge du deuxième cabinet

La Française Coline Fay, par la voie de ses avocats, a saisi le juge du deuxième cabinet, chargé de son dossier, d’une demande de liberté provisoire. La jeune femme (26 ans) a été arrêtée le 17 novembre dernier devant la Cour suprême en même temps que cinq autres individus.



Le groupe manifestait en faveur de Ousmane Sonko dont le dossier relatif à son réintégration dans le fichier électoral était à ce moment-là examiné par la Haute juridiction. Coline Fay et Cie ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et complot contre l’autorité de l’État.



Les Échos rapporte dans son édition de ce mercredi que la Française a été auditionnée vendredi dernier. Le journal ajoute que ses avocats ont saisi la balle au bond pour introduire, ce mardi 12 décembre, une demande de liberté provisoire en son nom.