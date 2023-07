Procès Benjamin Mendy : les propos gênants du joueur devant le tribunal

Le défenseur français Benjamin Mendy a commencé à être auditionné ce lundi par le tribunal de Chester dans le cadre de son second procès en Angleterre.





Pour rappel, cette affaire porte sur deux agressions sexuelles supposément commises au domicile de l'ancien joueur de Manchester City, respectivement en 2018 et 2020. Interrogé dans un premier temps sur la difficulté de rencontrer des femmes voulant simplement avoir des relations sexuelles avec lui, Benjamin Mendy a fait preuve de franchise. “Je ne suis pas arrogant mais ce n'était pas difficile”, a-t-il expliqué tout en reconnaissant que sa notoriété y était pour quelque chose.





L'accusé a ensuite été interrogé au sujet de la première plaignante, de qui il se serait rapproché lors de cette soirée. “On se prenait dans les bras. À aucun moment, je n’ai voulu la pénétrer ou la forcer à faire quelque chose”, a assuré le champion du monde 2018 avant de préciser qu'elle s'était énervée au moment où il lui avait proposé un rapport sexuel. Gênée par la présence d'un ami du joueur, celle-ci serait alors sortie de la chambre selon le témoignage de Mendy.





Mendy nie en bloc

Mme Laws, l'avocate de l'ancien international français, s'est ensuite adressée à son client. “L'avez-vous maintenue, ou l'avez-vous forcée sur le lit ou avez-vous pénétré son vagin ou son anus ?” “Non”, a simplement répondu Mendy. Ce dernier a ensuite été contre-interrogé par le procureur Benjamin Aina. “Ce que je suggère, c'est que vous n'aviez pas l'habitude que les femmes disent : ‘Je ne veux pas coucher avec toi'. Vous vouliez des femmes qui venaient chez vous pour faire la fête. Et avoir des relations sexuelles?”. “Si elles le veulent”, a alors répondu l'ancien défenseur de Manchester City. Accusé par ailleurs de six viols et d’une autre agression sexuelle, le footballeur français avait été acquitté en janvier dernier par le même tribunal.