Publication du Rapport médical d'Ousmane Sonko : “Je n’ai jamais interagi avec Amadou Ba” (Juan Branco)

Après l'arrestation de Amadou Bâ, membre de PASTEF, pour divulgation de rapport médical, Juan Branco a tenu à réagir. L’avocat, qui est à l’origine de la publication du courrier de l’administration pénitentiaire destiné au ministère de la Justice - lettre dans laquelle des détails sur l'état de santé d'Ousmane sont révélés - dit ne s’être jamais concerté avec Amadou Ba.





« Un citoyen sénégalais, Amadou Ba, est en garde à vue pour avoir partagé ces documents.La justice considère qu'ils sont de nature à compromettre la sécurité de l'Etat parce qu'ils révèlent qu'un opposant est entre la vie et la mort. Je suis à l'origine de la publication de ces documents, dont je n'ai jamais parlé avec Amadou Ba, avec qui je n'ai jamais interagi », a écrit Juan Branco sur X.





Juan Branco dénonce les arrestations, à ses yeux, arbitraires de l'État du Sénégal et appelle à libérer les "prisonniers politiques.