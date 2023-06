Que sont devenus les magistrats de la CREI ?

À l’heure où la réforme de la CREI est envisagée, à la faveur du Dialogue national, avec en perspective la révision du procès de Karim Wade, condamné en 2015 par cette juridiction, Source A s’est demandé ce que sont devenus les magistrats qui officiaient dans ce tribunal controversé. Les uns sont toujours en poste tandis que les autres ont migré vers d’autres stations, révèlent des sources du journal.



Ces dernières précisent que dans le premier groupe, on retrouve le juge d’instruction, le procureur spécial et les juges de chambre. Depuis 2015 et le dernier dossier instruit, il continuent de siéger «de façon permanente».



Quid des autres ? «Tout le reste a été rattaché à d’autres juridictions», soufflent les informateurs de Source A.



Depuis sa création, la CREI n’a traité que deux dossiers : l’un concerne Karim Wade et l’autre, Tahibou Ndiaye, l’ancien directeur du cadastre.