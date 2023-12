"État voyou" : L'expression qui a perturbé l'audience spéciale sur l'affaire de la radiation de Sonko

L'avocat d'Ousmane Sonko, Me Babacar Niang, n'a pas mâché ses mots pendant sa plaidoirie dans l'affaire de la radiation du leader de l'ex-Pastef du fichier électoral. Le procès est ouvert ce matin en audience spéciale, après le renvoi de la Cour suprême au niveau du tribunal d'instance de Dakar.





En effet, dit l'avocat au barreau de Paris, "l'État du Sénégal se comporte en voyou". Il sera coupé net par l'agent judiciaire de l'État qui a protesté face à cette accusation. Maitre Bamba Cissé, volant à la rescousse de son collègue, signifie à son tour à l'AJE qu'il ne lui revient pas d'interrompre une plaidoirie. Suffisant pour que le juge s'en mêle et rappelle à Me Cissé que c'est lui qui détient la police de l'audience et organise donc les débats. Maitre Niang revient à la charge allant jusqu'à parler "d'État bandit qui produit des faux".





À la reprise, l'agent judiciaire de l'État, qui devait faire sa plaidoirie, en a profité pour solder ses comptes. Selon lui les droits de Sonko ont été respectés. Pour preuve, la décision de la CEDEAO, une juridiction supra.





Allant plus loin, il dira : "C'est parce que le Sénégal est un État de droit qu'un avocat tient certains propos et s'en sort indemne. Vous n'êtes pas plus loyaux que nous, encore moins que les autres fonctionnaires de ce pays pour les accuser de faux."