Récusation du juge du 8ème cabinet : «Sonko est allé se faire masser délicieusement par une jeune fille, qu’il assume... », (Présidence)

Accusé de viols et de menaces de mort, le patron de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko a récusé «Mamadou Seck, ce juge partial du 8ème cabinet, non indépendant du procureur de la République et du gouvernement de Macky Sall ». Il l'a fait savoir jeudi dernier lors de sa déclaration devant la presse. Mais pour le coordonnateur de la Communication de Présidence et porte-parole de l’Alliance pour la République, Seydou Guèye, le régime de la récusation est réglé par les textes.« La justice rend des centaines de décisions par jour et, c’est à chaque fois qu’un homme politique est pris dans les filets de la justice qu’on argumente sur cette stratégie éculée du complot. Ce n’est pas vrai. Il est allé se faire masser délicieusement par une jeune fille. Qu’il assume ses responsabilités. On ne l'y a pas amené de force », a-t-il lancé dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio, ce 28 février.À l’en croire, dire que le procureur ne convoque pas les gens du régime qui sont impliqués dans des dossiers est un faux argument qui ne tient pas la route puisque ceux qui exercent la justice dans notre pays ne sont pas moins dignes que nous. « Ils règlent les questions sur la base de dispositions légales et tranchent par intime conviction », argue le Porte-parole de l’APR.Par ailleurs, face aux journalistes, Ousmane Sonko a « invité les Sénégalais, à prêter un œil attentif au doyen des juges d’instruction, Samba Sall, pour toute participation éventuelle au traitement de ce dossier. Car, c’est connu de tous, tous les coups foireux contre les opposants politiques ou citoyens au régime Sall passent par ce triangle des Bermudes judiciaires (Bassirou Gueye – Samba Sall –Mamadou Seck) ». « Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ses barbouzes de la justice », avertit le leader du Pastef.