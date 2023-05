Renvoyé devant la Chambre criminelle le 16 mai : Ousmane Sonko dénonce une ‘’cabale de Maham Diallo’’

Ousmane Sonko est convoqué le 16 mai devant la Chambre criminelle de Dakar, dans le dossier pour viols répétitifs qui l’oppose à l’ex-masseuse de Sweet Beauté Adji Sarr. Face à la presse, le leader du Pastef dénonce à nouveau une cabale contre sa personne. Il est revenu sur des faits qui, selon lui, ont escamoté la procédure.





En effet, parlant du doyen des juges Maham Diallo, Sonko indique qu’il a été choisi pour instruire son dossier sur la base de conditions que tout le monde connaît. «Il était en mission commandée par le président Sall. Peut-être pour une histoire de parenté, d’argent ou de pression, il a fait tout sauf une instruction sérieuse dans cette affaire».





Selon lui, le doyen des juges ne remplissait pas les conditions minimales pour instruire le dossier. Il revient sur l’article à charge que ce dernier a publié sur sa page Facebook. Il ne présentait plus les conditions d’impartialité.





De plus, Ousmane Sonko note que Maham a fait fi de tous les éléments qui ont montré qu’il s’agissait d’un complot et d’une farce judiciaire. «Un gynécologue qui témoigne, qui émet plus qu’un doute, un certificat médical que tout le monde a vu. Ce gynécologue est traqué, menacé parce qu’il détient les preuves d’une tentative de corruption de sa personne par l’avocat Sow et Mamour Diallo».