Revers de l’Agent judiciaire de l’État : la vérité sur le frère du juge Sabassy Faye qui est adjoint de Sonko

L’Agent judiciaire de l’État (AJE) ne voulait pas de Sabassy Faye pour juger la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Le président du tribunal de Ziguinchor a annulé cette décision du ministre de l’Intérieur, ce jeudi au terme d’une audience-marathon, en ordonnant la réintégration du président de Pastef.



Les avocats du leader des Patriotes, qui avaient introduit le recours, ont salué ce verdict, s’inclinant devant le «courage» du magistrat qui l’a rendu. Mais l’issue de cette affaire aurait pu être autre si la tentative de l’AJE d’obtenir la tête de Sabassy Faye avait prospéré. Au cours des débats, le représentant de l’État avait invité le juge à se dessaisir du dossier, pointant le fait qu’il est le frère d’un des adjoints de Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor.



Niet catégorique du magistrat, qui suggère qu’un tel lien de parenté n’entamerait pas son impartialité.



Le frère du magistrat en question se nomme El Hadji Saër Faye et non Saliou Faye, comme avancé. D’après Source A, qui révèle son identité, il est le 15e adjoint du maire de Ziguinchor.



Auparavant, l’AJE a essuyé deux revers. D’abord, en essayant de démontrer la forclusion de Ousmane Sonko pour contester sa radiation des listes électorales. Ensuite, en contestant la compétence du tribunal de Ziguinchor pour avancer que l’affaire devait être jugée à Dakar où réside le président de Pastef.



Sabassy Faye a estimé que le recours était recevable, en ce sens qu’il a été déposé dans les délais, et que le tribunal qu’il préside est compétent car le leader des Patriotes s’est inscrite sur les listes électorales à Ziguinchor, ville dont il est le maire.