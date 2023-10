Saint-Louis / Affaire des jeunes lynchés : Le marabout condamné pour détention illégale d’arme

L'affaire des jeunes maltraités dans la maison d'un marabout du quartier Darou à Saint-Louis a connu son épilogue. Le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis a prononcé son verdict jeudi dernier. Les adeptes du marabout avaient attaché, agressé, et filmé trois jeunes, dont une fille, provoquant une large diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.





Ainsi, les jeunes K. Sall, K. Koné, et A. Fall ont comparu de nouveau devant le juge du tribunal des flagrants délits de Saint-Louis dans leur affaire avec le chef religieux Ch. Aidara.





K. Sall a été condamné à un mois de prison ferme pour intrusion et agressions intentionnelles. K. Koné, quant à lui, a écopé de 15 jours de prison ferme pour des accusations similaires, tandis qu'A. Fall a été acquittée.





Tous avaient été placés en détention le 29 septembre dernier. Les faits remontent à la nuit du 28 au 29 septembre 2023. Trois jeunes, dont une femme, ont été agressés et filmés par des individus dans une maison à Darou à Saint-Louis, coïncidant avec le Maouloud.





La vidéo très humiliante montrait les jeunes ligotés, subissant des violences brutales. Selon le marabout Ch. Aidara, ces individus avaient tenté de cambrioler sa maison. Il a réagi en tirant en l'air avec une arme, et ses disciples sont intervenus pour maîtriser les jeunes.





Devant le tribunal, les accusés ont nié les accusations, affirmant qu'ils étaient à l'extérieur de la maison du marabout et qu'on leur avait jeté de l'eau chaude depuis l'intérieur de la maison. Ils ont alors pénétré dans la maison pour se protéger, ce qui a entraîné leur passage à tabac par le marabout et ses disciples. À l'hôpital, on a diagnostiqué des fractures aux côtes et aux avant-bras chez les victimes.





L'affaire, initialement prévue pour le 5 octobre, a été reportée au 12 octobre sur demande d'un des avocats de Ch. Aidara, qui souhaitait disposer de plus de temps pour examiner le dossier. Le marabout, poursuivi pour possession illégale d'armes, a été condamné à un mois avec sursis.