Sénégalais tué à Lille : la famille de Samba Dior Diagne passe à l’offensive en France

La famille de Samba Dior Diagne, le Sénégalais tué par la police française entre le 12 et le 13 mars à Lille, joint l’acte à la parole. Elle a demandé à l’avocate française Me Emmanuelle Lequien de déposer une plainte contre les bourreaux présumés de l’informaticien de 31 ans, abattu dans des conditions troubles lors d’une intervention. Elle tient ainsi sa promesse de s’employer à faire la lumière sur la mort de son parent.



«M. Oumar Sabara, oncle du défunt Samba et représentant de la famille habitant en France, transmettra pleinement nos souhaits et fera valoir nos droits pour faire justice sur ce meurtre que nous ne laisserons pas sans suite», informent les membres de la famille de la victime dans un communiqué repris par L’Observateur.



Le quotidien d’information explique que «la famille Diagne demande aux autorités françaises d’ouvrir une enquête pour élucider les circonstances de ce drame».



Les policiers français mis en cause sont intervenus dans l’appartement où vivait Samba Dior Diagne à la suite d’une alerte de voisins dénonçant «des bruits excessifs». D’après leur version, ils ont ouvert le feu sur le Sénégalais qu’ils ont trouvé «en crise, un couteau de cuisine à la main».