Seydi Gassama s'étonne des poursuites judiciaires contre Me Moussa Diop

Avocat et candidat à la candidature à l’élection présidentielle Me Moussa Sarr a été placé en garde à vue hier. En effet, les révélations faites par la robe noire sur la délivrance d’une autorisation d’exploitation de diamants fait couler beaucoup d’encre et suscite ainsi la polémique chez les Sénégalais.





Cependant, pour Seydi Gassama , directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal ; « il n’est pas nécessaire d’entamer des poursuites judiciaires contre Me Moussa Sarr après la sortie du ministre des Mines".

« A-t-on besoin, après ce communiqué du ministère des Mines, d'engager des poursuites judiciaires contre Maître Moussa Diop ? L'État du Sénégal ne peut pas clamer sur tous les toits son engagement pour la bonne gouvernance et réprimer en même temps ceux qui alertent », a posté le défenseur des droits humains sur X.

A noter qu’à la suite des accusations portées par Me Moussa Diop, à l’endroit du Chef de l’Etat Macky Sall, l’ancien ministre des mines Aly Ngouille Ndiaye et à Jean-Claude Mimran, le gouvernement a porté un démenti.