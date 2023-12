Six chefs d’inculpation retenus contre Me Moussa Diop

Comme annoncé par Seneweb, Me Moussa Diop va passer sa première nuit en prison. Seneweb vous donne l’intégralité des accusations qui lui sont reprochées. Elles sont au nombre de six (6).





Le juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Dakar a sorti l’artillerie lourde contre Me Moussa Diop. Déféré, hier jeudi 14 décembre 2023, par la Sûreté Urbaine qui a mené les investigations, Me Moussa Diop part en prison avec six (6) chefs d’inculpation en bandoulière.





Le magistrat instructeur, qui a suivi la requête du maître des poursuites l’a inculpé pour « offense au Chef de l'état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l'état, faux et usages de faux (fuf). »





Cette inculpation fait suite aux déclarations de Me Moussa Diop à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant "le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye".