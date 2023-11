Sora le révolutionnaire envoyé en prison, informe Me Khoureïchi Ba

Selon Me Khoureïchi Ba, "Sora le révolutionnaire" a été envoyé en prison pour les délits d'association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée, appel à l’insurrection, offense au chef de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves ou à enfreindre les lois, recel, faux et usage de faux dans des documents administratifs".





Sur sa page Facebook, l'avocat indique : "L’espionnage du mur Facebook, de l’exploitation de ses communications téléphoniques démontrant des échanges avec des personnes certainement des plus dangereuses au monde - écoutes que les enquêteurs se sont bien gardés de lui présenter malgré sa demande pressante ; la découverte chez lui de copies scannées et en couleurs de permis de visite vierges et à remplir pour rendre visite à son frère et ses nombreux amis détenus, sa « retraite » douteuse de quelques mois dans sa commune villageoise de Fass, tout cela a été recensé comme autant d’éléments inculpatoires versés au dossier" de Mansour Diop dit "Sora le révolutionnaire".





Selon toujours Me Ba, Sora est propriétaire "malgré son jeune âge, de deux boutiques de prêt-à-porter et de commerce de marchandises générales, que l’on présente faussement sous les traits d’un criminel faisant d’ailleurs l’objet d’intenses recherches de la part des services de sécurité pour une supposée participation active aux événements de mars 2021 en compagnie des nommés Laurent Ngandoul, Kaoussou Cissé sans autre précision et X, autres fugitifs visés au réquisitoire du procureur et également objet de mandats d’arrêt".