Soupçonné de viols : Serigne Khadim Mbacké crie au complot

Serigne Khadim Mbacké a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet hier lundi. Après avoir passé la nuit au commissariat central de Diourbel, le maître coranique soupçonné de viols sur une trentaine de fillettes a été conduit ce mardi matin au tribunal de grande instance du Baol. Ainsi il pourrait être placé sous mandat de dépôt ce même jour par le juge d'instruction chargé de son dossier.



Seneweb en sait un peu plus sur l'enquête diligentée par les gendarmes de la Brigade de Recherches ( BR) de Touba. Selon nos sources , Serigne Khadim Mbacké a nié sur procès-verbal avoir violé les victimes présumées.



Il dénonce "un complot ourdi par ses voisins de quartier". Le maître coranique a confié qu'il dirigeait "les prières dans la mosquée et certains habitants du quartier n'étaient pas contents de cela". D'après Serigne Khadim Mbacké, ces derniers ont monté une cabale contre lui.



Pour rappel, le maître coranique a été déféré vendredi dernier pour viols, pédophilie, attentat à la pudeur et détournement de mineures.