Sûreté urbaine: Quatre députés de YAW placés en garde à vue

La police a procédé à des interpellations ce dimanche, suite à la tentative de levée du blocus du domicile de Ousmane Sonko. Selon une source de Seneweb, 13 individus suspectés d'être des manifestants ont été mis aux arrêts.







L'identité des 4 députés arrêtés





Parmi eux, figurent quatre députés de Yewwi Askan. Il s'agit de Cheikh Thioro Mbacké, Samba Dang, Alphonse Mané Sambou et Bakary Diédhiou, d'après Me Abdy Nar Ndiaye.





Cheikh Thioro Mbacké et cie placés en garde à vue





Ils ont tous été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar pour participation à une manifestation interdite et troubles à l'ordre public, d'après la même source de Seneweb.L'interrogatoire de ces personnes est prévu ce lundi.





Me Abdy Nar Ndiaye dénonce l'arrestation de Cheikh Thioro Mbacké et cie





Me Abdy Nar Ndiaye et ses deux confrères Me Djiby Diagne et Me Elhadji Basse se sont rendus à la Sûreté urbaine pour porter assistance aux 13 personnes interpellées par la police.