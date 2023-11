Téliko-Madiambal Diagne : verdict le 5 février prochain

Le verdict du procès en appel opposant le journaliste Madiambal Diagne et le juge Souleymane Téliko est renvoyé au 5 février prochain. L’affaire a été appelée ce lundi 20 novembre devant la Cour d’appel de Dakar.



Madiambal Diagne a été condamné en première instance devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il a écopé trois mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Il lui a été demandé en sus de verser à la partie civile 5 millions de francs CFA en guise de réparation.



Le journaliste a fait appel et l’affaire a été rejugée le 21 février dernier. Le tribunal fixera le délibéré au 18 avril avant de demander la réouverture des débats le 7 août.



Au terme de ceux-ci, le procureur général a requis la confirmation du jugement en première instance. La balle est désormais dans le camp du juge, qui doit trancher dans moins de trois mois.



Souleymane Téliko avait servi une citation directe à Madiambal Diagne pour diffamation. Il lui reproche d’avoir déclaré qu’il a été épinglé dans un rapport de l’Union européenne pour avoir perçu, selon le mis en cause, des frais de mission indus.