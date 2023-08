Thiaroye-Sur-Mer : le maire, avocat et proche de Khalifa Sall, arrêté

Me El Mamadou Ndiaye, avocat et maire de Thiaroye sur mer a été cueilli hier sur instruction du parquet général. Libération, qui donne l’information, précise que le responsable de Taxawu Sénégal élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw) a été déjà suspendu par l’Ordre des avocats du fait des poursuites engagées contre lui.



Il lui est reproché, détaille le journal, une vaste escroquerie sur de faux baux en centre ville. Une affaire qui avait valu un séjour en prison au Pdg d’Odis groupe, Oumar Sow.



Selon le journal, dans cette affaire, pas moins de trois milliards F CFA ont été escroqués à des investisseurs croyant acheter des terrains.



Les premiers éléments de l’enquête confiée à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic), ont révélé qu’une partie des fonds en cause notamment 300 millions était passée par le mis en cause.



Il sera déféré ce vendredi.