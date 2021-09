Thierno Diallo passe aux aveux : "J’ai voyagé 6 fois avec le passeport de Simon"

Thierno Amadou Diallo, "l’ami" qui a filmé Kilifeu et Simon à leur insu, a fait des aveux accablants.



D’après Libération, il a confié aux enquêteurs que Simon lui avait loué son passeport français, moyennant des sommes d’argent variant entre 500 000 et 3 000 000 Fcfa.



C’est, d’ailleurs, ce qui a justifié que le passeport de Simon est toujours entre ses mains.



Thierno aurait voyagé avec ce passeport, à six reprises en Italie, avant d'être arrêté par la police italienne qui l'a rapatrié à Dakar. Le passeport a été confisqué.



Interrogé à son tour, Simon prétend, pour sa part, que Thierno aurait volé son ancien passeport français, qu'il lui avait donné en gage, en mai 2021, pour un prêt d'un montant de 2 millions FCFA, puisqu'il avait des soucis financiers.



Mais, les enquêteurs ont montré à Simon la fiche d'embarquement de Thierno avec son ancien passeport français.