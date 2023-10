Trafic de passeports : du nouveau dans l'affaire Kilifeu et Simon Externes

Les rappeurs et membres du mouvement Y'en a marre Landing Mbissane alias Kilifeu et Simon Ndiaga Kouka dit Simon et Thierno Amadou Diallo alias Thier ne sont pas encore au bout de leurs peines. Selon Les Echos, l'affaire des faux passeports diplomatiques, appelée à la barre hier jeudi 5 octobre, a été finalement renvoyée au 7 décembre pour plaidoiries.



Le journal précise que le trio est poursuivi dans le cadre de ce dossier pour association de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité dans une tentative de faux, usage de faux dans un document administratif et de tentative de trafic de migrants, entre autres.



L'affaire a éclaté à la suite de l'arrestation de Kilifeu et Simon par la Division des investigations criminelles (Dic) après la diffusion d'une vidéo montrant le premier nommé promettant des visas et passeports à Thier, rappelle la source. Celle-ci souligne que Simon, balancé par Thier, sera arrêté par la suite.



Entendu dans cette affaire, Cyrille Oumar Touré alias Thiat a été relâché.