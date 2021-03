Tribunal De Dakar : Ousmane Sonko déjà sur place

Le leader de Pastef qui doit faire face au doyen des juges, ce lundi se trouve actuellement au Palais de Justice.Selon Me Khoureyssi Ba, un de ses avocats qui a réagi sur la Rfm ," Pour des raisons de sécurité et pour éviter des débordements, Ousmane Sonko a quitté la section de Recherches plutôt. Son cortège s'est ébranlé depuis depuis 5h 24 mn".Pour rappel, la garde à vue d'Ousmane Sonko et de ses proches arrêtés pour "troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée" a été levée, hier. Les proches du leader de Pastef ont été libérés. Par contre, Ousmane Sonko, qui n'est pas encore libre doit faire face au juge Samba Sall à 11h. Il a été convoqué pour les motifs de viols et de menaces de mort sur une jeune masseuse.