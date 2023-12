Tribunal de Dakar : Retour de parquet pour Me Moussa Diop

Du nouveau dans l’affaire Me Moussa Diop. L’avocat, candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2024, a fait l’objet d’un retour de parquet, après son déferrement ce matin. L’ancien directeur général de la société de transport nationale Dakar Dem Dikk (DDD) a fait l’objet d’un retour de parquet.





Après l’enquête dirigée par la Sureté urbaine (SU) de Dakar, il a été présenté au procureur de la République Abdoukarim Diop. Il est poursuivi pour les délits de faux et usage de faux, et acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Son dossier va vers l’ouverture d’une information judiciaire. Le parquet va désigner un cabinet pour instruire l’affaire.





Pour rappel, Maitre Moussa Diop s’est retrouvé dans cette situation suite à des déclarations tenues face à la presse. Lors de cette rencontre, il a cité des autorités du pays, dont le président de la République, Macky Sall, l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et l’homme d’affaires français, Jean-Claude Mimran dans une exploration de mine de diamant. Des propos qui ont fait réagir certaines des personnalités citées.