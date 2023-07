Un ancien secrétaire de Unacois Yessal arrêté pour escroquerie de visas

Alla Dieng, l'ancien secrétaire permanent de Unacois Yessal, a été jugé pour escroquerie au visa devant le tribunal des flagrants délits de Dakar le mardi 18 juillet. Selon des informations de Dakaractu, il a été reconnu coupable et condamné à six mois de prison avec sursis.





Les faits remontent à janvier 2023, lorsque Dieng devait se rendre aux États-Unis pour recevoir une distinction. Profitant de cette occasion, il a proposé à Malick Ndao et Souhaibou Pène de les aider à obtenir des visas en échange d'une somme d'argent.





Après de nombreux rappels et des efforts infructueux, les plaignants ont décidé de porter plainte, arguant que Dieng n'avait pas rempli ses obligations envers eux. Le défendeur a été arrêté et détenu depuis le 7 juillet dernier.





Lors de son interrogatoire, il a affirmé que l'ambassade lui avait indiqué que les visas ne seraient disponibles qu'en mars 2023. Il a également déclaré que les plaignants étaient censés payer 4 000 dollars, mais qu'il n'avait demandé qu'un million à chacun d'eux.





Le parquet a rappelé que l'accusé avait déjà comparu pour d'autres accusations et a demandé l'application de la loi pénale. L'avocat de Dieng a plaidé sa bonne foi, affirmant que son client avait toutes les preuves de son invitation aux États-Unis.