Un journaliste de «Jeune Afrique» traine sa copine devant le tribunal pour 2 millions F CFA

L’infirmière Hortense Marguette Sy a été jugée ce mardi devant le tribunal des flagrants délits pour accès frauduleux dans un système informatique et vol de numéraires. Le journaliste de Jeune Afrique Mehdi Ba l’accuse d’avoir utilisé sa carte bancaire pour lui soutirer 2 millions de francs CFA.



L’infirmière et le journaliste sortaient ensemble. Durant le temps de leur idylle, ils vivaient sous le même toit. Le 12 janvier dernier, Mehdi Ba tombe malade. Il est admis à l’Hôpital Principal. Il communique à Hortense Marguette Sy le code de sa carte bancaire et lui demande de payer pour lui ses analyses médicales. Chose faite.



Mais plus tard, selon l’accusation, le journaliste se rend compte de la disparition de la carte. Il contacte sa banque et fait opposition. Mais il remarque que son compte a été débité d’un total de 2 millions de francs CFA.



À la barre, l’infirmière a juré qu’elle n’a jamais utilisé la carte de son ex à son insu. «Ses amis et ses enfants avaient aussi accès à la carte», suggère Hortense Marguette Sy. Qui n’a pas manqué de signaler que Mehdi Ba lui doit de l’argent. «Quand il y a eu rupture, il a commencé à me créer des problèmes», pointe l’accusée.



L’avocat du journaliste, Me Aboubacry Barro, signale que la mise en cause avait reconnu à l’enquête préliminaire avoir retiré 3000 euros (1 million 950 mille F CFA) avec la carte de son client. Précisant que les prétendues opérations frauduleuses ont été effectuées au niveau de différents guichets automatiques. «ll s’agit d’un vol, d’un cambriolage. Elle aurait dû comparaître devant une chambre criminelle», tonne l’avocat.



Le procureur a requis l’application de la loi tandis que l’avocat de la défense a plaidé la relaxe.



Celle-ci sera suivie par le tribunal. En revanche, Hortense Marguette Sy sera condamnée à trois mois avec sursis pour une autre affaire. Les Échos, qui a couvert le procès, rapporte que l’infirmière a été reconnue coupable d’abus de confiance.



La partie civile dans cette affaire, une certaine Mame Diarra Dieng, lui reproche d’avoir détourné les 400 000 francs CFA qu’elle lui avait remis pour la location de deux villas à Saly pour les besoins de la fête du 15-Août. Devant le tribunal, Hortense Sy s’est engagée à rembourser le montant en question.