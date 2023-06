Vaste mouvement dans la justice: L'UNTJ dénonce les affectations arbitraires et violents de leurs membres

L'Union nationale des travailleurs de la Justice (U.N.T.J) dénonce les vagues d'affectations de presque tous leurs membres.





"Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et ses services, qui pourtant nous avaient donné leur « parole d’honneur » conduisant à la suspension du mot d’ordre de grève, n’ont jamais été de bonne foi. En effet, presque tous les membres de l’UNTJ et du SEN sont affectés par arrêté n°2023-022016 du 16 juin 2023 pour ainsi les sanctionner. Une telle mesure est indigne du ministère de la Justice censé veiller au respect des lois et règlements du pays. Ces affectations que nous qualifions d’arbitraires violent, à coup sûr, les principes élémentaires à valeur constitutionnelle de libertés syndicales et d’opinions", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Selon l'Union, les autorités n’ont pris en compte que l’appartenance syndicale et/ou politique pour procéder à des affectations.





"Ce qui est honteux, c’est qu’au même moment, d’autres collègues de l‘autre coté, pour les mêmes raisons (politiques et syndicales), sont déchargés ou promus à la CREI, juridiction non fonctionnelle pour défaut de contentieux, où ils gagnent des indemnités mensuelles largement supérieures aux salaires de leurs collègues qui supportent la charge de travail dans des bureaux et salles d’audience très souvent inadéquats et mal aérés. Au même moment, on note un déficit de greffiers dans beaucoup de juridictions de droit commun. Le tout, avec la complicité du Directeur des Services Judiciaires qui ne prêche que pour sa propre chapelle. Ce qui prouve à suffisance que le bon fonctionnement de la justice n'est point la priorité des autorités judiciaire", souligne l'U.N.T.J.





L'Union va plus loin en affirmant que la gestion du personnel du greffe est tout simplement "calamiteuse" et "clientéliste".





"Elle ne repose sur aucun critère objectif. Ainsi, les liens familiaux ou affectifs et l’appartenance syndicale ou politique priment sur l’ancienneté et la compétence.