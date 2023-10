Vente de l’épave d’un bus DDD : la surprenante issue du dossier

Le verdict de Source A est sans appel : «la montagne a accouché d’une souris», s’est exclamé le journal dans son édition de ce jeudi. C’était en révélant que le juge en charge du dossier de la vente controversée de l’épave d’un bus de Dakar Dem Dikk (DDD), a suspendu l’instruction de l’affaire.



La même source rapporte que le magistrat, après les avoir auditionnés, a autorisé les mis en cause à regagner libres leurs domiciles. Il s’agit de Omar Traoré, chef de division à DDD, de l’adjudicataire du marché et des collaborateurs de ce dernier.



Accusés d’être responsables de la vente de l’épave, sans l’autorisation du directeur général de la société de transport, Ousmane Sylla, ces derniers avaient été arrêtés puis relâchés. Le juge chargé du dossier ne retient aucune charge contre eux. Il leur demande en revanche, selon Source A, de rester à sa disposition pour une convocation ultérieure.



Le journal signale que les deux suspects s’accrochent à une ligne de défense solide. Ils ont déclaré face au magistrat instructeur qu’ils ont agi en suivant les instructions de leurs supérieurs. Les «supérieurs» en question sont le directeur général de DDD et son frère, qui est en même temps son conseiller technique.



Ces derniers n’ont pas été auditionnés.